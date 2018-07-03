Украинский режиссер Олег Сенцов, которого осудили и посадили в тюрьму на 20 лет строгого режима в России, стал первым лауреатом премии Russian ID Award за несокрушимую силу в борьбе за идеалы свободы.

Об этом сообщается на странице Facebook Международного экономико-гуманитарного форума Russian ID, который учредил премию, передает ZIK.

7 июля во время ее вручения в Каневе организаторы мероприятия планируют провести флешмоб #FreeSentsov в Украине и в украинской диаспоре по всему миру.

Премией Ukrainian ID Awards ежегодно будут отмечены лауреаты, которые сделали выдающийся вклад в развитие экономики, гуманизацию общества и приумножение культурного капитала.

В частности, ею награждаются знаковые личности любой национальности и сферы деятельности, а также авторитетные организации (кроме политических) в пяти номинациях: экономика, Human Security, общество, технологии, международный диалог.

Незаконно осужденный в РФ Олег Сенцов, которого удерживают в колонии «Белый Медведь» в Лабытнанги (РФ), с 16 мая объявил голодовку с требованием к РФ отпустить всех незаконно удерживаемых украинцев.

Адвокат Дмитрий Динзе 1 июля сообщил, что Олега Сенцова принудительно кормят белково-витаминной смесью и каждый день «закачивают витаминные коктейли».