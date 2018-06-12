Британская полиция заявляет, что подозреваемые в отравлении Скрипалей находятся в РФ

14:58 03.07.2018 0 комментариев Россия

Британская полиция подозревает, что к отравлению бывшего двойного шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии причастны два человека, которые покинули страну на следующий день после инцидента.

Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на источники в Скотланд-Ярде, передает Европейская правда.

По словам собеседников, полиция считает результаты расследования "огромным прорывом". По версии следствия, подозреваемые, имена которых не называются, находятся в России.

"Конечная цель всегда состоит в том, чтобы они предстали перед судом. Конечно, если они не находятся в Великобритании, это делает задачу гораздо более сложной", - цитирует газета слова неназванного источника.

Скрипаль и его дочь Юлия были найдены на скамейке в Солсбери в марте.

Их отравили нервным агентом эпохи холодной войны, за что правительство обвинило Россию, погрузив двусторонние отношения на новый минимум, хотя Кремль отрицает любую причастность.

В течение нескольких недель британские службы очищали места, где находились Скрипали в день отравления, и где мог оставаться нервный агент. 18 мая стало известно, что Скрипаль вышел из больницы. Юлию Скрипаль выписали 9 апреля.

Полиция продолжает расследование инцидента.



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