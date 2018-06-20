Оккупанты объявили накопитель для грузовиков аэродромом готовым принимать самолеты,в планах - парк "Патриот" с аэротрубой
|14:34 03.07.2018
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|Керчь
Взлетно-посадочная полоса протяженностью 1600 метров и шириной 30 метров восстановлена.
Аэродром "Керчь", ранее служивший накопителем для грузовиков, направляющихся на паромную переправу, заработал по прямому назначению.
Как рассказал "глава" оккупационной администрации Керчи Сергей Бороздин, аэропорт принимает малые воздушные суда, передает РИА Новости Крым, сообщает Объектив.
- Безусловно, до полноразмерного аэропорта далеко, но мы уже этот путь начали, и мы его пройдем. Через муниципально-частное партнерство планируем сделать полноценный аэропорт. Взлетно-посадочная полоса протяженностью 1600 метров и шириной 30 метров восстановлена. Осталось восстановить инфраструктуру, которая обеспечит круглосуточную работу аэропорта, - сказал он.
По его словам, часть территории отдадут под другой проект.
- Работы ведутся, территория достаточно большая, поэтому ее часть мы решили передать филиалу парка "Патриот", на базе которого будет сделана аэротруба, — сообщил Бороздин.
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