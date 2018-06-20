Украинские боевые катера не соответствуют концепции "москитного флота" - военный эксперт

14:10 03.07.2018 0 комментариев Крым

Ради сдерживания действий россиян в акваториях Черного и Азовского морей, украинские военные моряки должны массово строить и использовать небольшие корабли, оснащенные ракетными комплексами.

Такое мнение в комментарии порталу "Апостроф" военный эксперт и директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, сообщает Главред.

Как считает он, вышеуказанная концепция называется "москитный флот" и на данный момент украинские боевые катера ей не соответствуют.

"Сейчас наши катера оснащены только гранатометами и пушками с низкой точностью и было бы существенным преувеличением говорить о боевом потенциале этих кораблей в качестве основы "москитного флота"", − сказал Згурец.

Кроме того, по мнению эксперта, концепция построения и перевооружения украинский ВМС обязательно должна учитывать возможности ракетного вооружения.

"В этих условиях концепция построения флота должна включать, прежде всего, асимметричные меры по использованию ракетного управляемого вооружения, которое можно разместить в формате мобильных береговых ракетных комплексов, а также оснащение ракетным вооружением авиационных носителей типа истребителей Су-27 и перспективных ракетных катеров типа "Лань", на которые можно устанавливать противокорабельные ракеты типа "Нептун"", – говорит эксперт.



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