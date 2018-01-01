Согласно поправкам в налоговое законодательство Грузии, с 1 июля статус малого бизнеса получат физические лица-предприниматели, ежегодный доход которых не превышает 500 000 лари, вместо установленных ранее 100 000 лари.



Облагаемый налогом доход для обладателей статуса малого бизнеса с первого июля этого года составит 1%, вместо установленных ранее 5%, передает Грузия Online.



Несмотря на превышение дохода в 500 000, лицу сохранят статус малого предпринимателя в течение двух календарных лет.



Согласно поправкам, причиной лишения статуса малого предпринимателя больше не будет факт регистрации плательщиком НДС.

Вместе с тем, лицо, обладающее статусом малого бизнеса, не платит текущие налоги.