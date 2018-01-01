С 1 июля налог на малый бизнес в Грузии снизился с 5% до 1%
|13:46 03.07.2018
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|Грузия
Согласно поправкам в налоговое законодательство Грузии, с 1 июля статус малого бизнеса получат физические лица-предприниматели, ежегодный доход которых не превышает 500 000 лари, вместо установленных ранее 100 000 лари.
Облагаемый налогом доход для обладателей статуса малого бизнеса с первого июля этого года составит 1%, вместо установленных ранее 5%, передает Грузия Online.
Несмотря на превышение дохода в 500 000, лицу сохранят статус малого предпринимателя в течение двух календарных лет.
Согласно поправкам, причиной лишения статуса малого предпринимателя больше не будет факт регистрации плательщиком НДС.
Вместе с тем, лицо, обладающее статусом малого бизнеса, не платит текущие налоги.
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