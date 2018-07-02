Концентрация всех крымских правоохранителей в непосредственной близости к Крыму - это абсолютно неотвратимый шаг.

Такое заявление сделал в интервью espreso.tv, постоянный представитель Президента Украины в Автономной республике Крым Борис Бабин.

"Во-первых, крымские правоохранительные органы не должны быть бутафорскими. Они не должны быть орудием реализации каких-то совершенно иных, не связанных с Крымом вопросов. Будь то бизнесовых, будь то внешнеполитических. Те, кто это прочитают, поймут, о чем я. Поэтому мы хотим, чтобы правоохранительные органы, имеющие в названии слово "Крым", занимались именно крымскими вопросами.

И второе: занимаясь крымскими вопросами, крымские правоохранительные органы должны давать нам результаты.

И первое, и второе возможно при их взаимодействии, которое на сегодняшний день - и это уже открытая информация - является чисто формальным", - обьяснил свою позицию Бабин.

Но пока, вопреки здравому смыслу, прокуратура АРК пытается создать в Киеве какие-то следственные структуры, СБУ и МВД. Главное, чтобы это было в столице. И понятно почему. Здесь кофе-брейки, большие деньги, можно выносить кому-то подозрение, или регистрировать какие-то невидимые ЕРДР – заниматься делами с Крымом не связанными. Зачем ехать в Херсон и заниматься рутиной: вопросами убийств, пыток, хищений на оккупированной территории? Вы же на этом не заработаете.

"Географическая разобщенность крымских правоохранительных органов увеличивает бюрократию. Бумажки ходят между Одессой и Херсоном месяцами.

Однако сегодня уже встает другой вопрос - подсудность. Вы знаете, например, что сейчас юрисдикция всех крымских дел находится в Киеве? Апелляционный суд вручную распределяет подсудность по каждому делу. То есть для того, чтобы крымчанину решить какой-то гражданский вопрос, необходимо ехать в Киев и ждать решения апелляционного суда, после чего идти, например, в Соломенский или другой суд. Это неудобно. И это коррупционно опасно.

Другая проблема - уголовные дела. У нас есть достаточно прогрессивное процессуальное законодательство. Но когда в делах появляются живые подозреваемые или живые потерпевшие, которые хотят идти в суд, то извините, а какой суд будет разбираться с их делом? Киевский, одесский, херсонский? Или тот, на который пальцем укажут заинтересованные лица?" - рассказывает Борис Бабин.

Сегодня даже международные организации встревожены этой ситуацией,- продолжает представитель Президента, - Они ходят на все процессы по крымским вопросам, записывают все, что там происходит, а потом задают вопросы. "А почему у вас государственные органы разбросаны по всей стране? Почему на заседание суда в Киеве вместо киевского прокурора присылается бумажка без подписи? Для чего эти путешествия по стране людей и документов? Зачем все это?".

И на эти вопросы у меня нет ответов. Необходимо создать единый правовой хаб, в котором сконцентрировать соответствующий правоохранительный блок. Тогда следующим шагом станет концентрация юрисдикции судов по Крыму в Херсонском регионе.

Это простая живая логика. Как мы можем заикаться о деоккупации Крыма, если даже полицейские органы из региона в регион перевести не можем? Наши враги это тоже прекрасно мониторят и видят, даже лучше чем мы, чем занимается прокуратура Крыма, Нацполиция, СБУ и мы - Постоянное представительство президента в АРК.

Это меня очень сильно беспокоит. Если не будет введено должное управление в районах, приближенных к оккупированным территориям, если не будет осуществлена соответствующая концентрация и координация действий правоохранительных органов и других структур по Крыму, если не будет осуществлена соответственно концентрация и координация правоохранительных органов и других структур по Крыму на границе между подконтрольной территорией и оккупированным полуостровом, нам нужно молиться, чтобы хотя бы административная граница оставалась там, где она есть. Извините, если мы дальше будем играть... История еще никогда никому таких ошибок не прощала.