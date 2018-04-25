Жительница города Днепра Людмила Шаховская, отдыхавшая на морском побережье Херсонщины, поделилась в соцсети случаем, который с ней произошёл во время поездки по области.

«Частный перевозчик, который вез людей из горячего источника, вдруг громко призвал делать благотворительные взносы на помощь «ДНР». Да-да, в нашем Геническом районе нашелся умник, который призвал поддержать так называемую «ДНР», — возмущена Людмила Шаховская, сообщает Новый Визит.

Женщина на это ответила, что готова только сделать взносы «на гроб Путину». Глядя на серьёзную реакцию пассажирки, водитель ответил, что это была шутка.

«Поскольку я из Днепра, то мне очень хотелось предложить ему повторить свою «шутку» в военном госпитале нашего города или в знаменитой больницы им. Мечникова, где почти каждый день врачи вытаскивают с того света ребят, которые защищают в том числе и курортный Геническ», — написала Людмила.

Женщина добавила, что теперь постарается никогда не пользоваться услугами данного перевозчика, потому что «хорошо помню глаза ребят, которые отправлялись с нашего днепровского автовокзала (там есть уголок АТОшникив, где я иногда дежурила) на фронт».

Она также добавила, что водитель, неосмотрительно сделавший такое провокационное заявление, проживает в Счастливцево.