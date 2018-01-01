Исполнительное бюро Болгарской социалистической партии (БСП) потребовало от премьер-министра Болгарии Бойко Борисова сказать, согласен ли он с заявлением второго человека в его партии (ГЕРБ – ред.) Цветана Цветанова в адрес России и Китая.

Председатель парламентской группы ГЕРБ ("Граждане за европейское развитие Болгарии") Цветан Цветанов сказал на брифинге в парламенте в субботу, 30 июня, что "Россия и Китай являются одними из главных угроз для мира и безопасности”, сообщает Novinite.

Оценивая это заявление как безответственное, необдуманное и создающее риски для Болгарии, мы принимаем, это как официальную позицию партии, соответственно и правительства, заявили болгарские социалисты.

БСП обратилась к Борисову со следующими вопросами:

- Как эта позиция корреспондирует с его заявленным усилиям по нормализации отношений с Россией во время его недавнего визита в Москву? Как будут развиваться энергетические проекты со страной, которая объявлена „основной угрозой для мира и безопасности”?

- Как заявления Цветана Цветанова корреспондируют с предстоящей встречей 6-7 июля в Софии между Китаем и странами Центральной и Восточной Европы? Как будут достигнуты цели визита Ли Кэцяна (премьер Госсовета КНР – ред.) после того, как несколько дней назад он был назначен премьер-министром страны – „серьезной угрозы для мира и безопасности”?

Социалисты настаивают на том, чтобы премьер-министр Болгарии взял на себя личную ответственность за такие заявления, подтвердив их или категорически не согласившись с соответствующими действиями в отношении второго по важности человека в его партии.

Отсутствие таких действий для нас будет означать, что правительство Болгарии солидарно с этими позициями, и что второй человек в ГЕРБ уже, де-факто, является первым.