Хронологія кризи в Азовському морі - в ніч з 2 на 3 липня береговою охороною ФСБ РФ затримані 2 судна / Карта / Фото
|10:42 03.07.2018
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|Крым
Щодо кризи в Азовському морі - в ніч з 2 на 3 липня 2018 майже в одній точці на південь від Бердянська кораблем берегової охорони ФСБ РФ затримані 2 судна, що йшли до та з Маріуполя.
Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.
Моніторингова група "Майдану Закордонних Справ", "Інституту Чорноморських Стратегічних Досліджень" та BlackSeaNews інформує:
(1) 02.07.18 орієнтовно о 20:30 мч на відстані 12 морських миль (22 км) на південь від Бердянської коси, 46°25'59" N 36°45'52" E, береговою охороною ФСБ РФ затриманий турецький суховантаж HALISDEMIR (IMO: 9517331), судно йде з Маріуполя до Туркелі (Туреччина). Тривалість затримки: 20:30 – 22:30 = 2 год
(2) 03.07.18 орієнтовно о 00:30 мч на відстані 11 морських миль (20 км) на південь від Бердянської коси, 46°28'06" N 36°50'34" E, береговою охороною ФСБ РФ затриманий турецький суховантаж NAZLIM (IMO: 7802122), судно йде до Маріуполя. Тривалість затримки: 00:30 – 03:30 = 3 год.
Якщо МЗС України оперативно додасть ці факти до "морського" позову України в міжнародний суд, то через рік-два їх туди додадуть, а років через 5 розглянуть...
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