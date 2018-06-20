США не признают российскую попытку аннексировать Крым
|12:09 03.07.2018
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|Крым
США не отменят санкции против России до возвращения Крыма Украине.
Об этом на ежедневном брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает «Голос Америки», сообщает Укринформ.
«США не признают российскую попытку аннексировать Крым. Американские санкции против России останутся в силе, пока она не вернет полуостров Украине», - отметила она.
В Белом доме подчеркнули, что заявления советника американского президента по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, в которых СМИ увидели, возможность признания США аннексии Россией украинского Крыма, не соответствуют действительности.
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