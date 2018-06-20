США не отменят санкции против России до возвращения Крыма Украине.

Об этом на ежедневном брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает «Голос Америки», сообщает Укринформ.

«США не признают российскую попытку аннексировать Крым. Американские санкции против России останутся в силе, пока она не вернет полуостров Украине», - отметила она.

В Белом доме подчеркнули, что заявления советника американского президента по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, в которых СМИ увидели, возможность признания США аннексии Россией украинского Крыма, не соответствуют действительности.