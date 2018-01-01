В Одессе на базе Института Военно-Морских Сил Национального университета “Одесская морская академия” 2 июля открыли курс лидерства для высшего сержантского и старшинского состава под руководством инструкторов США и Великобритании.

Мероприятие проходит в рамках проведения украинско-американских учений Sea Breeze 2018 и продлится до 7 июля, сообщает пресс-служба ВМС ВС Украины, передает Укринформ.

"Целью курса является повышение уровня подготовки сержантского и старшинского состава в соответствии со стандартами передовых стран мира, ознакомление с военными практиками армий НАТО, налаживание взаимодействия между Вооруженными Силами Украины и Североатлантического альянса", отметили в штабе ВМС, уточнив, что слушателями стала большая группа военнослужащих.

В рамках мероприятия для военных моряков запланирована конференция по оценке возможностей сержантского и старшинского состава командной и штабной звена выполнять функциональные обязанности, налаживать взаимодействие и достигать взаимосовместимости, формирования у сержантов и старшин качеств командира-лидера.

Параллельно командование ВМС ВС Украины открыло курсы переподготовки и социализации военных моряков по направлению программной подготовки "Менеджмент морских перевозок и логистика" в городе Черноморск.

В штабе ВМС отмечают, что Североатлантический альянс с 2000 года системно поддерживает Украину в реализации Программы переподготовки кадровых военных, которая дает возможность пройти подготовку по таким направлениям, как менеджмент, маркетинг, английский язык, экономика малых предприятий, радиоэлектроника, дизайн, информационные технологии, охрана, навигация

Бюджет, утвержденный на 2018 год, позволит осуществить переподготовку около 800 бенефициаров.