В Азербайджане в результате взрыва на подстанции ТЭЦ без электричества остались крупные города, в том числе, и столица страны Баку.

По данным издания Oxu.az, в результате взрыва на одной из подстанций Мингечаурской ТЭЦ без света осталась столица Баку, а также крупные города на западе и в центре страны: Сумгаит, Ширван, Гянджа, Ардаш, Загатала, сообщает Укринформ.

Отключение электричества произошло примерно в 00:20 по местному времени. Причиной аварии могла стать аномальная жара в Азербайджане, которая вызвала неполадки в системе охлаждения ТЭЦ. Подачу электроэнергии обещают восстановить в ближайшее время.

По последним данным, в западных районах Азербайджана, в том числе в городе Мингячевир, где произошла авария, уже восстановлена подача электроэнергии.