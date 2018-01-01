В Азербайджане без электричества остались крупные города
|11:20 03.07.2018
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|Баку
В Азербайджане в результате взрыва на подстанции ТЭЦ без электричества остались крупные города, в том числе, и столица страны Баку.
По данным издания Oxu.az, в результате взрыва на одной из подстанций Мингечаурской ТЭЦ без света осталась столица Баку, а также крупные города на западе и в центре страны: Сумгаит, Ширван, Гянджа, Ардаш, Загатала, сообщает Укринформ.
Отключение электричества произошло примерно в 00:20 по местному времени. Причиной аварии могла стать аномальная жара в Азербайджане, которая вызвала неполадки в системе охлаждения ТЭЦ. Подачу электроэнергии обещают восстановить в ближайшее время.
По последним данным, в западных районах Азербайджана, в том числе в городе Мингячевир, где произошла авария, уже восстановлена подача электроэнергии.
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