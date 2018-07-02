Украинский бизнес продолжает работать в оккупированном Крыму. Я вам больше скажу. Часть этого бизнеса уже давно не украинская.

"Россиянам удобнее, установив контроль над определенными активами, оставлять украинскую ширму с украинской регистрацией. Так они выходят в цивилизованный мир из Крыма, как украинская фирма" – заявил в интервью espreso.tv, постоянный представитель Президента Украины в Автономной республике Крым Борис Бабин.

"К примеру есть завод, условно говоря, г-на F в Крыму. На самом деле это предприятие уже давно не господина F. Он там играет роль зиц-председателя, потому что с точки зрения украинской юрисдикции является законным владельцем. Благодаря закону о СЭЗ "Крым" реальные владельцы этого предприятия реализуют свою продукцию в Европе и в Украине. Мы сами позволяем россиянам играть на имеющихся законодательных дырах и через условно украинских подставных бенефициаров реализовывать российские товары под видом украинских" – сказал Бабин.

По словам Бабина:" Весь бизнес, который сегодня есть в оккупированном Крыму, работает только с разрешения русских. Если мы слышим, что там успешно торгует какая-то украинская торговая сеть, работает какой-то комбинат, то мы должны понимать, что все это происходит под пристальным контролем российской власти. И зиц-председатель с украинским паспортом от А до Z, уже давно выполняет не только бизнес-пожелание оккупанта, но и задачи российских спецслужб. И там, и тут."

"Мы должны понимать,- говорит Бабин, - что работа в оккупированном Крыму предприятий, принадлежащих украинским чиновникам и высокопоставленным чиновникам - это даже не проблема экономики. Это вопрос национальной безопасности. А мы же при принятии государственных решений пользуемся рассказами условной правозащитницы о ребеночке, который плачет без вкусного украинского молочка, которая говорит нам: "Этот украинский бизнес - это наши голуби доброй воли в Крыму" ...

"А есть еще третье измерение – продолжил постоянный представитель Президента в АРК - это фирмы на материковой Украине, способствующие нелегальным сделкам с оккупированным Крымом, на которые силовики почему-то закрывают глаза. Не буду рассказывать детали, однако была такая ситуация, когда приходишь в СБУ с распечатками: фирма "Х" находится в трех кварталах от вас в славном городе Х. И она способствует тому, тому и тому. Проходит полгода, осень сменяется зимой, потом уже и весна наступает. А СБУ все работает, и прокуратура в Киеве работает, и фирма тоже работает. Все работают. Одни мы, видимо, не дорабатываем. Это страшное бедствие.

Это репутационные потери. Ведь о работающем бизнесе, которому не мешает даже война, знают не только наши враги, но и друзья. Когда мы требуем от европейских бизнес-структур выполнять санкции в отношении Крыма, они говорят: "Хорошо. А почему ваша фирма "Х" в городе X не выполняет санкции по Крыму? Знаете, а зачем мы будем выходить из этого бизнеса? Для того, чтобы его заняли вот такие ваши фирмы?" Если мы не боремся с этими товарищами, мы выглядим неискренне, требуя от партнеров ставить ограничения для своего бизнеса."