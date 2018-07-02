"Россия делает ставку - и это уже очевидно - на коррупцию и на обычную уголовную преступность. Именно эти два фактора плюс довольно минимальные, но все же имеющееся группировки фанатиков так называемого русского мира являются инструментами для расшатывания региона, на границе с оккупированным Крымом".

"Мы это знаем. Абсолютно такой же подход был применен в Крыму накануне оккупации. Так же, как и на Донбассе. Кто обычно идет с российским флагом? Бандит и коррумпированный чиновник. Я опасаюсь, что и на Херсонщине применяется та же тактика коррупционно-криминальной вербовки агентов вражеского влияния" - сказал в интервью espreso.tv, постоянный представитель Президента Украины в Автономной республике Крым Борис Бабин.

Отвечая на вопрос почему местные чиновники, чувствуют себя безнаказанно и безопасно, сотрудничая с агрессором Бабин разъяснил: "Такое содействие объясняется очень просто. Прежде всего - это деньги. Коррупция убивает государство. Именно поэтому она является любимым инструментом врага. В данном случае мы имеем отдельных местных руководителей, которые прямо продолжают свой политический курс на сближение с агрессором, начатый еще Партией регионов. Или каких-то записных патриотов, которые на людях поют гимны, а не на людях считают деньги, не сильно вникая, откуда и на что эти деньги идут."

"Я, как должностное лицо, не имел бы права об этом говорить, если бы речь шла про другую область, которая не граничит с АРК. Но извините, на сегодня агрессия продолжается, она нарастает на разных фронтах, и в этих условиях феноменальная слабость и слепота этих чиновников не просто вызывает отвращение. Она становится фактором, влияющим на нашу обороноспособность" - заявил постоянный представитель Президента Украины в Автономной республике Крым Борис Бабин.