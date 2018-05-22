Начальник Главного штаба ВС Армении Артак Давтян 2 июля заявил, что ситуация на нахичеванском участке госграницы с Азербайджаном полностью контролируется.

«Ситуация контролируется. Ведется нормальная работа. Поводов для беспокойства нет», - сказал он журналистам, передает PanARMENIAN.Net

Комментируя широкомасштабные военные учения в Азербайджане и ситуацию в целом, Давтян отметил, что ничего особенного не происходит.

«Ведется обычная тактическая работа. Готовы к любому развитию ситуации. Они тоже будут следить за нашими учениями, когда мы будем их проводить в соответствии с нашим планом. Нет никаких поводов для беспокойства», - заявил он.