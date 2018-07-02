Завод "Залив" в оккупированной Керчи достроил первый из шести кораблей для патрулирования в Черном и Азовском морях / Фото
|09:18 03.07.2018
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|Крым
Без особой огласки на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького головной корабль проекта 22160 "Василий Быков" спустили на воду 28 августа 2017 года, осенью того же года прибуксировали в Керчь на завод "Залив", где и достроили.
В мае начался первый этап ходовых испытаний. Предположительно "Василий Быков" вступит в строй ВМФ до конца 2018 года, сообщает rg.ru.
"Василий Быков" выполнен по модульной схеме - на нем за короткий срок, меняя модули, можно установить любое вооружение, необходимое для выполнения конкретной боевой задачи.
Артиллерийское вооружение состоит из автоматической 76-мм пушки.
А в качестве ракетного могут быть и многоцелевые "Калибры", и чисто противокорабельные.
Осадка корабля позволяет ему действовать не только в открытом море, но и в заливах, а также в руслах больших рек.
Скорость меняется от 16 узлов - патрульная, до 30 узлов - максимальная.
На корабле 80 оборудованных спальных мест, которые может использовать экипаж - по численности он меньше этой цифры, а также приданные кораблю подразделения - спасатели, морская пехота и даже научные сотрудники.
Патрульный корабль, кстати, может вести эффективный экологический мониторинг.
"Василий Быков" имеет специальное боевое противодиверсионное оборудование.
А сонар "Паллада" способен отслеживать дайверов-любителей и подводных диверсантов.
Для обнаружения подводных лодок и торпед используется низкочастотная активно-пассивная гидроакустическая станция "Виньетка-ЭМ". Комплекс гидроакустических станций позволяет сканировать подводную часть моря в радиусе до 140 км.
В различной стадии достройки сейчас еще пять кораблей данного проекта - три в Зеленодольске, два в оккупированной Керчи.
Предполагается, что все шесть кораблей проекта 22160 войдут в состав Черноморского флота.
Осадка корабля позволяет ему действовать не только в открытом море, но и в заливах, а также в руслах больших рек.
Десантно-штурмовая лодка проекта 02800 патрульного корабля "Василий Быков" проекта 22160
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