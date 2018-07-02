Без особой огласки на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького головной корабль проекта 22160 "Василий Быков" спустили на воду 28 августа 2017 года, осенью того же года прибуксировали в Керчь на завод "Залив", где и достроили.

В мае начался первый этап ходовых испытаний. Предположительно "Василий Быков" вступит в строй ВМФ до конца 2018 года, сообщает rg.ru.

"Василий Быков" выполнен по модульной схеме - на нем за короткий срок, меняя модули, можно установить любое вооружение, необходимое для выполнения конкретной боевой задачи.

Артиллерийское вооружение состоит из автоматической 76-мм пушки.

А в качестве ракетного могут быть и многоцелевые "Калибры", и чисто противокорабельные.

Осадка корабля позволяет ему действовать не только в открытом море, но и в заливах, а также в руслах больших рек.

Скорость меняется от 16 узлов - патрульная, до 30 узлов - максимальная.

На корабле 80 оборудованных спальных мест, которые может использовать экипаж - по численности он меньше этой цифры, а также приданные кораблю подразделения - спасатели, морская пехота и даже научные сотрудники.

Патрульный корабль, кстати, может вести эффективный экологический мониторинг.

"Василий Быков" имеет специальное боевое противодиверсионное оборудование.

А сонар "Паллада" способен отслеживать дайверов-любителей и подводных диверсантов.

Для обнаружения подводных лодок и торпед используется низкочастотная активно-пассивная гидроакустическая станция "Виньетка-ЭМ". Комплекс гидроакустических станций позволяет сканировать подводную часть моря в радиусе до 140 км.

В различной стадии достройки сейчас еще пять кораблей данного проекта - три в Зеленодольске, два в оккупированной Керчи.

Предполагается, что все шесть кораблей проекта 22160 войдут в состав Черноморского флота.

Осадка корабля позволяет ему действовать не только в открытом море, но и в заливах, а также в руслах больших рек.

Десантно-штурмовая лодка проекта 02800 патрульного корабля "Василий Быков" проекта 22160