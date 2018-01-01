Курсанты-десантники отработали высадку в открытое море / Видео
|08:51 03.07.2018
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|Одесса
На побережье Черного моря курсанты факультета десантно-штурмовых войск Военной академии (г. Одесса) отрабатывали программу по воздушно-десантной подготовке.
Десантировались с вертолета Ми-8 с высоты 600 метров прямо в открытое море, сообщает Информационное Сопротивление.
Прыжкам на воду предшествовали теоретическая подготовка, занятия на тренажерах и просмотр видеозаписей предыдущих прыжков.
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