На побережье Черного моря курсанты факультета десантно-штурмовых войск Военной академии (г. Одесса) отрабатывали программу по воздушно-десантной подготовке.

Десантировались с вертолета Ми-8 с высоты 600 метров прямо в открытое море, сообщает Информационное Сопротивление.

Прыжкам на воду предшествовали теоретическая подготовка, занятия на тренажерах и просмотр видеозаписей предыдущих прыжков.