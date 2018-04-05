Путин назначил нового посла РФ в Молдове

08:27 03.07.2018 0 комментариев Кишинев

Президент РФ Владимир Путин назначил Олега Васнецова новым послом России в Молдове.

Олегу Васнецову 64 года, сообщает DESCHIDE.MD.

Согласно биографии на сайте МИД РФ, в 1975 году он окончил МГИМО, а в 1984 году — Дипакадемию МИД СССР.

В системе МИДа работает с 1975 года, владеет французским, английским, болгарским языками.

С 1988 по 1993 год был атташе по культуре посольства СССР, а затем России в Болгарии.

С 1996 по 2000 год работал советником посольства России во Франции.

В 2000–2003 годах был замдиректора департамента по культурным связям и делам ЮНЕСКО, затем (в 2003–2008 годах) — послом в Демократической Республике Конго, после чего вернулся на работу в центральный аппарат МИДа.

С 2009 года занимал пост замдиректора департамента по связям с субъектами федерации, парламентом и общественными объединениями, а в марте 2011 года возглавил этот департамент.

Фарит Мухаметшин является послом России в Молдове с 5 апреля 2012 года. В конце января ему исполняется 71 год, что, согласно российскому законодательству, выше предельного возраста для госслужбы.

Мухаметшин — самый «любимый» посол Игоря Додона. С тех пор, как Додон стал президентом, у них состоялось больше десятка встреч.



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