Состояние украинского политзаключенного Владимира Балуха, которому в аннексированном Крыму хотят увеличить срок заключения еще на 4 года, улучшилось.

Об этом в эксклюзивном комментарии телеканалу "112 Украина" сообщила адвокат Балуха Ольга Динзе.

"На сегодняшний день ему гораздо лучше благодаря лицам, совместно с ним содержащимся в одной камере. Там сидит человек, который является остеопатом, который вправил Балуху позвонки, учит его правильно делать упражнения. У Балуха появилась двигательная активность, он стал себя лучше чувствовать, несмотря на продолжение голодовки", – рассказала она.

Динзе отметила, что Балух не хочет, чтобы сейчас его посещал врач следственного изолятора.

"Он требует врачей организации Красный Крест", – сказала защитник.

"Балуху никакие смеси не дают. Он три недели назад перешел на облегченный режим голодания: он употребляет черные сухари и пьёт кисель", – рассказала она.

Напомним, в оккупированном Крыму украинца Владимира Балуха осудили до 3 лет и 7 месяцев колонии-поселения по обвинению в якобы незаконном хранении боеприпасов.

Правозащитники считают, что его репрессировали за проукраинскую позицию, в частности за флаг Украины, который был вывешен на его дворе. Позже суд сократил приговор на 2 месяца, исключив из обвинения пункт о приобретении боеприпасов.

Позже Балух, протестуя против приговора, объявил бессрочную голодовку.

2 апреля адвокат Владимира Балуха Ольга Динзе сообщила, что незаконно осужденного избил конвой после рассмотрения апелляционной жалобы.

По ее словам, администрация СИЗО отказала Балуху в предоставлении воды на основании того, что он объявил голодовку. Позже заместитель председателя правления "Крымской правозащитной группы" Владимир Чикригин сообщал, что к Балуху не пускают медиков.

7 июня сообщалось, что из-за длительной голодовки Балух потерял в весе 30 кг. Позже отметили, что украинский политзаключенный перешел на сухую голодовку.

По состоянию на 2 июля голодовка Балуха длится 106-й день.

Адвокат сообщал об ухудшении его состояния здоровья.

По его словам, у политзаключенного сильные боли в области груди и подлопаточной мышцы.

Однако российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявляла, что угрозы его жизни нет. Хотя сама его не посещала, но пообещала сделать это позже.