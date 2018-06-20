Политзаключенный Балух отказывается от осмотра врачом следственного изолятора
|08:01 03.07.2018
|0 комментариев
|Крым
Состояние украинского политзаключенного Владимира Балуха, которому в аннексированном Крыму хотят увеличить срок заключения еще на 4 года, улучшилось.
Об этом в эксклюзивном комментарии телеканалу "112 Украина" сообщила адвокат Балуха Ольга Динзе.
"На сегодняшний день ему гораздо лучше благодаря лицам, совместно с ним содержащимся в одной камере. Там сидит человек, который является остеопатом, который вправил Балуху позвонки, учит его правильно делать упражнения. У Балуха появилась двигательная активность, он стал себя лучше чувствовать, несмотря на продолжение голодовки", – рассказала она.
Динзе отметила, что Балух не хочет, чтобы сейчас его посещал врач следственного изолятора.
"Он требует врачей организации Красный Крест", – сказала защитник.
"Балуху никакие смеси не дают. Он три недели назад перешел на облегченный режим голодания: он употребляет черные сухари и пьёт кисель", – рассказала она.
Напомним, в оккупированном Крыму украинца Владимира Балуха осудили до 3 лет и 7 месяцев колонии-поселения по обвинению в якобы незаконном хранении боеприпасов.
Правозащитники считают, что его репрессировали за проукраинскую позицию, в частности за флаг Украины, который был вывешен на его дворе. Позже суд сократил приговор на 2 месяца, исключив из обвинения пункт о приобретении боеприпасов.
Позже Балух, протестуя против приговора, объявил бессрочную голодовку.
2 апреля адвокат Владимира Балуха Ольга Динзе сообщила, что незаконно осужденного избил конвой после рассмотрения апелляционной жалобы.
По ее словам, администрация СИЗО отказала Балуху в предоставлении воды на основании того, что он объявил голодовку. Позже заместитель председателя правления "Крымской правозащитной группы" Владимир Чикригин сообщал, что к Балуху не пускают медиков.
7 июня сообщалось, что из-за длительной голодовки Балух потерял в весе 30 кг. Позже отметили, что украинский политзаключенный перешел на сухую голодовку.
По состоянию на 2 июля голодовка Балуха длится 106-й день.
Адвокат сообщал об ухудшении его состояния здоровья.
По его словам, у политзаключенного сильные боли в области груди и подлопаточной мышцы.
Однако российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявляла, что угрозы его жизни нет. Хотя сама его не посещала, но пообещала сделать это позже.
Ещё на эту тему:
Джемилев о голодовке Сенцова: Он уже добился результата
В оккупированном Крыму объявившая голодовку мать политзаключённого,попала в больницу
"Суд" оккупантов окончил следствие по делу "украинского диверсанта" Панова, - адвокат Динзе
Сенцов стал первым лауреатом премии Russian ID Award – за несокрушимость в борьбе за свободу
"Рано чи пізно я виграю всі суди". Політв'язень Балух виступив у "суді" з останнім словом
Российский прокурор просит 4 года колонии для Балуха в деле о "дезорганизации работы ИВС"
Оккупанты отпустили украинских моряков судна "ЯМК-0041", не предъявив никаких обвинений, однако не вернули загранпаспорта
Крымский активист Костенко угрожает покалечить себя из-за необоснованных взысканий в колонии за месяц до освобождения
Балух в оккупированном Крыму голодает уже 100 дней / Фото