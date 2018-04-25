В Одессу прибыл борт с ранеными фронтовиками – три человека в тяжелом состоянии
|21:00 02.07.2018
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|Одесса
Сегодня, 2 июля, в Одессу прибыл медицинский борт, который доставил раненных военных из Востока Украины.
Как сообщил волонтер Андрей Танцюра, самолет доставил 13 военнослужащих, трое из них в тяжелом состоянии. Их приняли медики, которые увезли на каретах скорой помощи, сообщает Одесса-медиа.
Бойцы пройдут курс лечения в Военно-медицинском клиническом центре Южного региона (411-м госпитале).
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