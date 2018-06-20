Український активіст заявив, що Росія взяла його в заручники.

У підконтрольному Кремлю Роздольненському райсуді Криму український активіст Володимир Балух у понеділок, 2 липня, виступив з останнім словом у так званій справі про дезорганізацію роботи ізолятора тимчасового утримання.

Про це повідомлють Крим.Реалії. Інформує tyzhden.ua

"Цей судовий процес вже в п'ятий раз підтверджує, що використовуються будь-які формальні приводи з однією метою - якомога жорсткіше покарати людину за вільнодумність, за потребу залишатися собою, любити свою країну, рідних і близьких, не ставати зрадником, за необхідність вголос висловлювати свою думку про те, що відбувається. Та введіть ви статтю за ненависть до системи, режиму, який узурпував владу. Це було б чесніше. Я б тоді підписався під кожним словом, зробив би явку з повинною. Тоді давайте мені хоч довічне. Кожен сам обирає ціну, яку готовий платити за любов до Батьківщини", - сказав активіст..

Крім того, політв'язень заявив, що Росія взяла його в заручники.

"Рано чи пізно я виграю усі суди. Не в цій державі, так в іншій. Слава богу, світ не обмежується цією країною. І я б дуже хотів, щоб моральну і матеріальну компенсацію мені виплатили з ваших кишень. Ваша держава взяла мене в заручники. Рано чи пізно це станеться. Ви не втечете від цього покарання. Не тут - так є вищий суд. У своєму останньому слові я хочу сказати, що жодну секунду, жодною думкою не шкодую про свої дії. Мені за них глибоко не соромно, немає жодної абсолютно щонайменшої протизаконної дії, навіть за вашими законами", - завершив свій виступ Балух.

Нагадаємо, підконтрольний Кремлю суд в Криму розглядає справу про нібито побиття українським активістом Володимиром Балухом начальника ізолятора тимчасового тримання Валерія Ткаченко. Зокрема, російський прокурор Дмітрій Шмєльов попросив для українця чотрири роки колонії загального режиму через так звану дезорганізацію роботи ізолятора тимчасового тримання.

У свою чергу, адвокат активіста Ольга Дінзе зазначила, що таке покарання не відповідає скоєному злочину. За її словами, захист просив виправдати активіста, акцентуючи увагу на тому, що дії Балуха були реакцією на провокації начальника Роздольненського ІТТ, а значить, необхідною обороною. Крім того, вона додала, Балух почувається нормально і продовжує голодування - п'є тільки воду.

Раніше стало відомо, що за Володимиром Балухом, якого утримують у сімферопольському СІЗО, встановили відеоспостереження.

18 червня у окупованому Криму Балуха звинуватили у "дезорганізації роботи ізолятору тимчасового тримання" через нібито забруднення одягу начальника ізолятору Валерія Ткаченка.

Як повідомлялося, 19 березня в окупованому Криму засуджений український активіст Балух оголосив безстрокове голодування, натомість 22 червня він оголосив сухе голодування.

16 січня в окупованому Криму Балуха засудили на 3 роки 7 місяців колонії-поселення та оштрафували на 10 тисяч рублів. Однак 14 березня в окупованому Криму так званий Верховний суд змінив вирок Балуху. Суддя виключив з обвинувального акту пункт про придбання боєприпасів, у зв'язку з цим вирок змінили до трьох років та п'яти місяців позбавлення волі в колонії-поселенні.