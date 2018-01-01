Румынские матери смогут на несколько лет раньше выходить на пенсию, если парламент страны проголосует за соответствующий законопроект.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на румынские СМИ, передает Европейская правда.

Изменения в закон о пенсиях страны поддерживают депутаты правящей Социал-демократической партии вместе с Альянсом либералов и демократов.

В проекте документа говорится, что женщины смогут уходить на пенсию на два года раньше за каждого ребенка старше десяти лет.

Законопроект был предложен, потому что "все больше работающих женщин отказываются заводить детей или откладывают это по экономическим соображениям".

Уровень рождаемости в Румынии снизился до рекордно низкого, а количество новорожденных в стране сократилось до 200 тысяч в год.

Газета Evenimentul Zilei пишет, что это может привести к "серьезным социальным проблемам", которые повлияют на рынок труда, а также бюджеты здравоохранения и пенсионного обеспечения.

Возраст выхода на пенсию для женщин в Румынии зависит от года их рождения, но для большинства матерей, родившихся после в 1955 году, он составляет примерно 60 лет.