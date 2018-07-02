Сегодня председатель Госпогранслужбы побывал с рабочим визитом в Измаильском учебном тренировочном центре Морской охраны и детально ознакомился с обстановкой на Дунае.

Глава пограничного ведомства у себя на странице в Facebook написал, что недавно в Государственной пограничной службе было создано Региональное управление Морской охраны. «Уверен, что такое решение позволит повысить наш потенциал на море и сделает управление морскими силами более гибким и эффективным», – подчеркнул он, сообщает ZIK.

Также Петр Цигикал добавил, что в Измаиле должен быть отряд морской охраны.

«Обсудил этот вопрос с городским председателем Измаила, который заверил меня в поддержке этой идеи. Таким образом граница по Дунаю будет надежно защищена от любых проявлений противоправной деятельности», – написал Глава ГНСУ.

Также он добавил, что актуально и внедрение системы подготовки офицеров-моряков для нужд Госпогранслужбы.

«Надеюсь, что совместными усилиями в течение года нам удастся найти приемлемую формулу реализации этого замысла в пределах имеющегося образовательного потенциала пограничного ведомства», – отметил генерал-полковник Петр Цигикал.