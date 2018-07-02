В Измаиле создадут отряд морской охраны
|19:59 02.07.2018
|0 комментариев
|Измаил
Сегодня председатель Госпогранслужбы побывал с рабочим визитом в Измаильском учебном тренировочном центре Морской охраны и детально ознакомился с обстановкой на Дунае.
Глава пограничного ведомства у себя на странице в Facebook написал, что недавно в Государственной пограничной службе было создано Региональное управление Морской охраны. «Уверен, что такое решение позволит повысить наш потенциал на море и сделает управление морскими силами более гибким и эффективным», – подчеркнул он, сообщает ZIK.
Также Петр Цигикал добавил, что в Измаиле должен быть отряд морской охраны.
«Обсудил этот вопрос с городским председателем Измаила, который заверил меня в поддержке этой идеи. Таким образом граница по Дунаю будет надежно защищена от любых проявлений противоправной деятельности», – написал Глава ГНСУ.
Также он добавил, что актуально и внедрение системы подготовки офицеров-моряков для нужд Госпогранслужбы.
«Надеюсь, что совместными усилиями в течение года нам удастся найти приемлемую формулу реализации этого замысла в пределах имеющегося образовательного потенциала пограничного ведомства», – отметил генерал-полковник Петр Цигикал.
Ещё на эту тему:
Госпогранслужба хочет купить катер морской охраны
Херсонские пограничники обнаружили на борту иностранного судна нелегального мигранта из Либерии
Впервые за 8 лет в Одесской области приняли присягу матросы-срочники Морской охраны / Фото
Береговая линия в Херсонской области станет рубежом обороны
Мариупольские моряки-пограничники получили сертификаты международного класса / Фото
Севастопольские пограничники получили пять новых катеров
Пограничники завершили тренировки по охране морских рубежей
Утверждено положение о досмотре судов морской охраной Украины