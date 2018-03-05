Митинг против соглашения с БЮРМ относительно названия Македония, который прошел сегодня, 2 июля, в Афинах, окончился столкновениями с полицией.

Группа протестующих с закрытыми лицами напала на полицейских, которые находились возле памятника Неизвестному солдату, сообщают Русские Афины.

Участники митинга попробовали избежать столкновений и отступили от полиции, тем не менее, полиция как-то слишком легко повелась на нападение провокаторов и забросала участников митинга гранатами со слезоточивым газом.