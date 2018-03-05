Афины: Полиция жестко разогнала митинг против соглашения с БЮРМ
|19:39 02.07.2018
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|Афины
Митинг против соглашения с БЮРМ относительно названия Македония, который прошел сегодня, 2 июля, в Афинах, окончился столкновениями с полицией.
Группа протестующих с закрытыми лицами напала на полицейских, которые находились возле памятника Неизвестному солдату, сообщают Русские Афины.
Участники митинга попробовали избежать столкновений и отступили от полиции, тем не менее, полиция как-то слишком легко повелась на нападение провокаторов и забросала участников митинга гранатами со слезоточивым газом.
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