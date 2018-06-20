Хронологія кризи в Азовському морі - подвійне затримання українського судна MAYKAN / Карта / Фото
|19:00 02.07.2018
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|Крым
Щодо кризи в Азовському морі - подвійне затримання кораблем берегової охорони ФСБ РФ в Азовському морі та Керченській протоці українського судна MAYKAN.
Моніторингова група "Майдану Закордонних Справ", "Інституту Чорноморських Стратегічних Досліджень", BlackSeaNews та Andrii Klymenko повідомляє:
Суховантаж MAYKAN (MMSI: 272158200), прапор та країна реєстрації судновласника - Україна
Йде з Маріуполя до Херсона. 01-02.07.2018 його протримали в Азовському морі перед Керченською протокою, (45°27'45" N 36°37'08" E) тридцять (!) годин - з 06:30 01.07.18 до 12:30 02.07.18
Але це не все.
Судно зайшло в Керченську протоку, пройшло під мостом, і тут його знову затримали та примусили стати на якірну стоянку...
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