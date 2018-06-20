Щодо кризи в Азовському морі - подвійне затримання кораблем берегової охорони ФСБ РФ в Азовському морі та Керченській протоці українського судна MAYKAN.

Моніторингова група "Майдану Закордонних Справ", "Інституту Чорноморських Стратегічних Досліджень", BlackSeaNews та Andrii Klymenko повідомляє:

Суховантаж MAYKAN (MMSI: 272158200), прапор та країна реєстрації судновласника - Україна

Йде з Маріуполя до Херсона. 01-02.07.2018 його протримали в Азовському морі перед Керченською протокою, (45°27'45" N 36°37'08" E) тридцять (!) годин - з 06:30 01.07.18 до 12:30 02.07.18

Але це не все.

Судно зайшло в Керченську протоку, пройшло під мостом, і тут його знову затримали та примусили стати на якірну стоянку...