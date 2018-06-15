73 літаки із 14 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 1 липня

18:20 02.07.2018 0 комментариев Read in English Симферополь

1 липня 2018 року, за даними моніторингової групи BSNews і «Майдану закордонних справ», до аеропорту Сімферополя, єдиного в анексованому Криму, прибули щонайменше 73 пасажирських авіалайнери (рейси)*.

* На деяких повітряних суднах рейси здійснюють дві авіакомпанії водночас. Такі польоти за напрямками ми класифікуємо як один.

Авіакомпанія «Аерофлот» виконала 20 рейсів до Сімферополя.

Авіакомпанія «Уральські авіалінії» виконала 12 рейсів.

По 10 рейсів на рахунку авіакомпаній «Росія», «Nordwind Airlines», «Глобус» і «S7 Airlines».

Авіакомпанії «Red Wings» і «NordAvia» виконали по 8 рейсів, «Алроса» і «Ямал» - по 4 рейси.

По 2 рейси на рахунку авіакомпаній «Pegas Fly», «Азимут», «Руслайн».

1 рейс виконала авіакомпанія «Якутія».

35 рейсів здійснювалися за маршрутом Москва-Сімферополь, 9 рейсів - Cанкт-Петербург-Сімферополь.

3 рейси прибули з Ульяновська-Восточного. По 2 рейси прибули з Самари, Пермі, Новосибірська, Казані.

По 1 рейсу прибули з Ростова, Курська, Краснодара, Єкатеринбурга, Челябінська, Воронежа, Мінеральних Вод, Омська, Сургута, Оренбурга, Магнітогорська, Ярославля, Сочі, Тюмені, Барнаула, Томська, Уфи, Нового Уренгоя.

***

Своїми польотами до Криму ці авіакомпанії й екіпажі літаків порушили статтю 332-1 Кримінального кодексу України:

"Стаття 332-1. Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї

1. Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави - караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією транспортних засобів.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, - караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією транспортних засобів.

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, - караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією транспортних засобів"...

Редакція BSNews і Майдан закордонних справ (Київ) звертає увагу правоохоронних органів на необхідність реагування на факти порушення правового режиму окупованої території:

BSNews і «Майдан закордонних справ» внесли ці авіакомпанії та відповідні літаки до «чорного списку» порушників режиму тимчасово окупованої території України.

Це означає, що ми здійснюємо посилений моніторинг щодо цих авіакомпаній і конкретних повітряних суден, та інші дії за адміністративними, дипломатичними, авіаційними і правовими каналами. Звертаємо увагу, що, як і з питань аналогічних порушень з боку морських суден, ці дії мають дуже хороші перспективи.

Ми запрошуємо читачів BSNews брати активну участь у проекті «Чорний список» не лише у сфері морського, а й авіаційного транспорту.

Зокрема, ми просимо волонтерів продовжувати здійснювати детальний облік бортових номерів конкретних авіалайнерів для подальшого спрямування їх до Міжнародної організації повітряного транспорту ООН (ICAO) з метою заборони не лише авіакомпаніям, а й цим конкретним повітряним суднам на здійснення польотів до аеропортів цивілізованих країн.



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