Начались поставки коммерческого газа через TANAP в Турцию

19:14 02.07.2018 0 комментариев Анкара

Консорциум «Шахдениз» объявил о начале транспортировки коммерческого газа в Турцию в рамках проекта «Шахдениз-2».

Проект «Шахдениз-2» реализуется в соответствии с графиком и заложенным бюджетом, а транспортировка газа в Турцию началась, как и планировалось, 30 июня 2018 года, передает Анадолу.

«Шахдениз-2» является отправной точкой Южного газового коридора, который призван вывести каспийский газ на европейский рынок. В рамках второй стадии разработки месторождения «Шахдениз» имеющийся объем добычи увеличится дополнительно на 16 млрд кубометров в год. Таким образом, общий объем добычи на «Шахдениз» достигнет 26 млрд кубометров газа.

Президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев отметил, что транспортировка коммерческого газа посредством Трансанатолийского газопровода (TANAP) является важным историческим событием в реализации Южного газового коридора.

«Несмотря на сложность этого мегапроекта, мы своевременно скоординировали и запустили сегменты Южного газового коридора в Азербайджане, Грузии и Турции, уложившись в бюджет. Платформы и структуры для «Шахдениз-2» были построены дочерними компаниями SOCAR и все строительные работы были осуществлены в стране, что является большим достижением для Азербайджана и всего региона»,- сказал Абдуллаев.

Региональный директор BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс сказал, что транспортировка первого коммерческого газа в Турцию в 2018 году являлось одной из важных целей этого крупного проекта.

29 мая на Сангачальском терминале состоялось официальное открытие Южного газового коридора, и азербайджанский природный газ начал закачиваться в систему Южного газового коридора. 12 июня в турецком городе Эскишехир был сдан в эксплуатацию газопровод TANAP. А сдача в эксплуатацию трубопровода ТАР ожидается в 2020 году.

По проекту ТАР выполнены 74 процента работ, включая инженерные, снабженческие и строительные работы.

На сегодняшний день на проект «Южный газовый коридор» партнерами вложены средства в размере более 30 миллиардов долларов. 17,7 миллиарда из них приходятся на долю проекта «Шахдениз-2», общая стоимость которого составляет 22,7 миллиарда долларов, 4,2 миллиарда долларов – на долю проекта расширения Южно-Кавказского трубопровода общей стоимостью 4,6 миллиарда долларов, 5,4 миллиарда долларов – на долю проекта TANAP, а 2,9 миллиарда евро – проекта ТАР.



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