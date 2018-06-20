Крымская железная дорога становиться филиалом аэропорта
|18:46 02.07.2018
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|Крым
«Крымская железная дорога» (КЖД) открыло на трех станциях кассы по продаже авиабилетов.
Об этом сообщила пресс-служба предприятия, передает Крым Информ.
«Крымская железная дорога расширяет спектр предоставляемых услуг. На станциях Остряково, Элеваторная, Урожайная наряду с кассами по продаже железнодорожных билетов открылись кассы для возможности приобретения авиабилетов», – говорится в сообщении.
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