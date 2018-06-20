«Крымская железная дорога» (КЖД) открыло на трех станциях кассы по продаже авиабилетов.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия, передает Крым Информ.

«Крымская железная дорога расширяет спектр предоставляемых услуг. На станциях Остряково, Элеваторная, Урожайная наряду с кассами по продаже железнодорожных билетов открылись кассы для возможности приобретения авиабилетов», – говорится в сообщении.