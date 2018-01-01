Рабочие строительства кольцевого газопровода приступили к забастовке – в апреле 2018-го года им перестали выплачивать заработную плату.

По словам рабочих, сумма задолженности составляет уже 180 тыс. рублей, сообщают Новости Крыма.

Компания «Ямалспецстрой», которая является подрядчиком строительства, вовремя выплачивала зарплату всего 4 месяца, с момента начала строительных работ до марта.

Потом начались проблемы, которые в компании обещали обязательно решить.

Однако все заверения о выплате задолженности так и остались обещаниями.

Не помогло и обращение в прокуратуру.

Рабочие объявили, что готовы к забастовке. Не дождавшись денег, они прекратили работу.

Некоторые из них окончательно разуверились в положительном исходе дела и уехали домой.

Газопровод должен быть введен в эксплуатацию в декабре этого года, его стоимость – 600 млн рублей.