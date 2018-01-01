Строительство газопровода в оккупированном Севастополе снова остановилось – рабочие требуют долги по заработной плате
|18:21 02.07.2018
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|Севастополь
Рабочие строительства кольцевого газопровода приступили к забастовке – в апреле 2018-го года им перестали выплачивать заработную плату.
По словам рабочих, сумма задолженности составляет уже 180 тыс. рублей, сообщают Новости Крыма.
Компания «Ямалспецстрой», которая является подрядчиком строительства, вовремя выплачивала зарплату всего 4 месяца, с момента начала строительных работ до марта.
Потом начались проблемы, которые в компании обещали обязательно решить.
Однако все заверения о выплате задолженности так и остались обещаниями.
Не помогло и обращение в прокуратуру.
Рабочие объявили, что готовы к забастовке. Не дождавшись денег, они прекратили работу.
Некоторые из них окончательно разуверились в положительном исходе дела и уехали домой.
Газопровод должен быть введен в эксплуатацию в декабре этого года, его стоимость – 600 млн рублей.
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