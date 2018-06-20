Путин не хочет обсуждать с Трампом тему оккупации Крыма
|17:59 02.07.2018
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|Крым
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 2 июля, отверг возможность дискуссии по проблеме принадлежности Крыма во время встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным, которая пройдет 16 июля в Хельсинки.
«Президент России неоднократно заявлял и разъяснял своим собеседникам, что на повестке дня такого вопроса, как Крым, быть не может и не будет никогда, потому что Крым является неотъемлемой частью России. Все остальные вопросы – это вопросы консенсуса, вопросы для обсуждений, поисков возможных точек соприкосновения» – заявил Песков журналистам в ходе телефонного брифинга, сообщает Голос Америки.
Песков добавил, что между Москвой и Вашингтоном много вопросов, по которым позиции двух сторон диаметральным образом расходятся.
«Но вы видите сейчас, что политическая воля все-таки возобладала и сейчас укрепляется понимание того, что наличие подобных дискуссионных вопросов не должно быть препятствием на пути налаживания и расширения двустороннего диалога, в данном случае – на высшем уровне», – сказал пресс-секретарь Владимира Путина.
Дмитрий Песков также сообщил, что пока в графике Путина нет встречи с членами Конгресса США, которые находятся в России, но в Кремле оценивают визит американских парламентариев положительно: «Что касается визита сенаторов, то, безусловно, мы весьма удовлетворены тем, что подобные контакты осуществляются, это очень важное направление работы – межпарламентские связи».
В прошедшие выходные в Россию прибыла делегация членов Конгресса США – членов Республиканской партии: сенатор США от штата Алабама, председатель комитета Сената по ассигнованиям Ричард Шелби, сенатор от штата Южная Дакота, председатель комитета по торговле, науке и транспорту Джон Тьюн, сенатор от Канзаса Джерри Моран, сенатор от Северной Дакоты Джон Хоувен, сенатор от Монтаны Стивен Дейнз, сенатор от Луизианы Джон Кеннеди и член Палаты представителей от Техаса Кей Грэнджер.
Политики из США начали свой визит с посещения Санкт-Петербурга, где 2 июля встретились с губернатором города Георгием Полтавченко.
В Совете Федерации России в понедельник сообщили, что 3 июля делегация Конгресса США встретится в Москве с членами верхней палаты российского парламента.
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил агентству «Интерфакс», что темами встречи станут «состояние межпарламентских связей, отношения России и США в преддверии саммита президентов двух стран, борьбу с терроризмом и взаимодействие на Ближнем Востоке».
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