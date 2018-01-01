В Азербайджане начались широкомасштабные армейские учения / Видео
|17:39 02.07.2018
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|Баку
В Азербайджане сегодня, 2 июля, начались широкомасштабные учения вооруженных сил республики с участием подразделений различных видов и родов войск.
Об этом сообщает информагентство Turan, передает Эхо Кавказа.
О месте проведения учений не сообщается.
По информации пресс-службы Минобороны, в учениях задействованы 20 тысяч военнослужащих, сотни единиц бронетехники, более 200 ракетно-артиллерийских установок различного типа и 30 единиц военной авиации.
Цель учений - отработка ведения боевых действий, включая нанесение условному противнику удара ракетными, артиллерийскими и высокоточными системами, а также авиации и БПЛА. Проведение наступательной операции с целью освобождения оккупированных территорий.
Учения проводятся в период максимальной жары на территории всей страны.
Ранее пресс-служба Минобороны сообщила, что учения не будут проводиться в период с 11 до 17 часов - в самое жаркое время суток.
Учения продлятся до 6 июля.
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