В Азербайджане сегодня, 2 июля, начались широкомасштабные учения вооруженных сил республики с участием подразделений различных видов и родов войск.

Об этом сообщает информагентство Turan, передает Эхо Кавказа.

О месте проведения учений не сообщается.

По информации пресс-службы Минобороны, в учениях задействованы 20 тысяч военнослужащих, сотни единиц бронетехники, более 200 ракетно-артиллерийских установок различного типа и 30 единиц военной авиации.

Цель учений - отработка ведения боевых действий, включая нанесение условному противнику удара ракетными, артиллерийскими и высокоточными системами, а также авиации и БПЛА. Проведение наступательной операции с целью освобождения оккупированных территорий.

Учения проводятся в период максимальной жары на территории всей страны.

Ранее пресс-служба Минобороны сообщила, что учения не будут проводиться в период с 11 до 17 часов - в самое жаркое время суток.

Учения продлятся до 6 июля.