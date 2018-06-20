В понедельник, 2 июля, на заседании Раздольненского районного "суда" в Крыму российский прокурор запросил для украинского активиста Владимира Балуха 4 года колонии общего режима по обвинению в "дезорганизации" работы Раздольненского изолтятора временного содержания.

Об этом сообщается на сайте "Крым.Реалии", передает Крымскотатарский ресурсный центр.

При этом с учетом первого уголовного дела – 6 лет колонии общего режима и штраф на сумму 10 тысяч рублей.

"Виновность и умысел подсудимого подтверждаются показаниями потерпевшего и свидетелей, также видеозаписями с ИВС, справкой из больницы, что у Валерия Ткаченко (начальника ИВС – КР) ушиб мягких тканей позвоночной области", – сказал прокурор.

Также сообщается, что 15 июня "суд" продлил меру пресечения Владимиру Балуху в виде содержания под стражей до 14 августа.

Перед этим Раздольненский "суд" Крыма допросил бывшую жену Владимира Балуха Наталью. Она пояснила "суду", что ей известно о неоднократных конфликтах Владимира Балуха с начальником ИВС Раздольненского района Валерием Ткаченко. По ее словам, Ткаченко постоянно оскорблял Владимира по национальному признаку.

Напомним, что 16 января Раздольненский районный "суд" Крыма приговорил украинского активиста Владимира Балуха к трем годам и семи месяцам колонии-поселения и назначил штраф в размере 10 тысяч рублей.Его обвинили в якобы хранении боеприпасов.

14 марта Верховный "суд" Крыма изменил приговор украинскому активисту Владимиру Балуху. "Судья" Тимур Слезко исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов. В связи с этим приговор изменили до 3 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

19 марта стало известно, что Владимир Балух начал голодовку, протестуя против вынесенного ему приговора.

23 июня политзаключенный заявил об усилении голодовки, переходя на воду. Такое решение является протестом на провокации со стороны администрации СИЗО в отношении украинского активиста