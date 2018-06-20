Тамара Меаракишвили сегодня, 2 июля, начала анонсированную на днях акцию голодовки.

Гражданская активистка из Ахалгорского района оккупированного Россией Цхинвальского региона Грузии заявила грузинской службе Радио Свобода, что пойти на такой шаг ее вынудили систематическое нарушения ее права на свободное передвижение, охрану здоровья и на справедливое правосудие, сообщает Грузия Online.



По ее словам, этим шагом она хочет привлечь внимание гражданского общества и международных организаций и надеется на их поддержку. О своем решении прибегнуть к радикальной форме протеста Тамара Меаракишвили сообщила 29 июня на своей странице в Facebook.



Местная т.н. прокуратура 12 июня предъявила обвинения Тамаре Меаракишвили по трем статьям УК РФ - незаконное получение незаконного "югоосетинского гражданства" при наличии грузинского на основании подложного заявления (ч. 3 ст. 327 - использование заведомо подложного документа, ст. 324 - незаконное приобретение официального документа, предоставляющего права), а также в клевете на региональное отделение партии власти «Единая Осетия».



Сама Меракишвили говорит, что уголовное преследование связано с ее гражданской позицией и все обвинения политически мотивированы. По ее словам, она не признает себя виновной ни по одному обвинению и считает дела сфабрикованными.



Меаракишвили заявляет, что на протяжении последних 11 месяцев ее гражданские права постоянно нарушаются, ей запрещено покидать территорию республики, а прокуратура не спешит передавать дела в суд, из-за чего процесс искусственно затягивается с тем, чтобы оказывать на нее моральное давление.



По словам адвоката гражданской активистки Икрамжана Раматова, защита считает выдвинутые обвинения бездоказательными. Тамара Меаракишвили неоднократно заявляла о давлении на нее со стороны прокуратуры. Следователей, по ее словам, не устраивает ее гражданская позиция, а также ее общение с «Эхом Кавказа».