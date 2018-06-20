Из-за отсутствия причалов запуск «Комет» в оккупированном Севастополе откладывается на неопределенный срок

16:35 02.07.2018 0 комментариев Севастополь

«Губернатор» оккупированного Севастополя Дмитрий Овсянников,отвечая на вопрос, как обстоят дела с «Кометой», первый рейс которой анонсировался к началу летнего сезона, заявил, что «Комету» пока негде поставить.

«Все идет с некоторым сдвигом, но постараемся сделать все, чтобы планы воплотились в жизнь», – сказал Овсянников, передают Примечания.

Овсянников подчеркнул, что есть проблема причалов для новой «Кометы».

«Нормальных причалов нет. В этой связи мы дополнительно 6 причалов включаем в ФЦП с целью их модернизации», — пояснил Овсянников.

11 мая первое пассажирское судно на подводных крыльях нового поколения «Комета», предназначенное для скоростных морских перевозок по Крыму, прошло ходовые испытания.

Об этом сообщила пресс-служба концерна «Калашников», в который входит судостроительный завод «Вымпел».

«Комета» была спущена на воду в конце марта.

Это первое судно для скоростных пассажирских морских перевозок, которое начали строить в Рыбинске, а заканчивают в оккупированном Севастополе.

Всего планируется произвести для аннексированного Крыма шесть «Комет» до 2020 года.

Предполагалось, что пассажирское судно начнет курсировать между Севастополем и Ялтой в июне текущего года.

Ранее сообщалось со ссылкой на источник на заводе «Вымпел» — производителе «Кометы» и основном учредителе компании-перевозчика, что стоимость проезда на маршруте составит 450-500 рублей в одну сторону в эконом-классе.



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