Гонять болельщиков ЧМ через Симферопольский аэропорт - возможность бесплатного пиара аннексии Крыма
|16:09 02.07.2018
|0 комментариев
|Крым
То есть фанаты футбольных баталий летят не напрямую из Москвы в Сочи или Саратов, а с пересадкой в оккупированном Крыму. То есть Москва-Симферополь-Сочи. И обратно так же.
Я вначале ничего в этом удивительного не видел – ну, не купили билеты они на прямой рейс вот и летят кривым. Но один знающий человек сказал мне: «Э-э! Думаешь, мы к чемпионату мира дополнительные рейсы не пустили бы?! Тут зри глубже», пишет Б.Азар для Аргументы Недели - Крым
И получалось по его словам, что выгодных идей две: трафик туристов в оккупированный Крым и ознакомление иностранцев с новостройкой – симферопольским аэровокзалом.
И я, случайно попав в аэропорт, закономерно увидел там футбольных болельщиков, пинающих от безделья посреди зоны ожидания мяч. И сэлфи, сэлфи, сэлфи, сэлфи! А потом загрузка в нероссийский сегмент Интернета положительных отзывов о Крыме. И все честно! Когда еще такая возможность бесплатного пиара аннексии Крыма подвернется?
«А они знают, что их на родине могут отчпокать за попадание в Крым, минуя Украину?», – спрашиваю собеседника, зная наверняка, что так оно и будет.
Он пожимает плечами и невнятно произносит что-то, что это уже совсем другая история.
Ещё на эту тему:
Пророссийские греки оккупированного Крыма просят Путина включить их в список "коренных народов России"
Оккупанты объявили накопитель для грузовиков аэродромом готовым принимать самолеты,в планах - парк "Патриот" с аэротрубой
США не признают российскую попытку аннексировать Крым
Бизнес чиновников в оккупированном Крыму уже давно не украинский - постоянный представитель Президента Украины в АРК
Коррупционно-криминальная вербовка РФ агентов на Херсонщине - фактор, влияющий на обороноспособность Украины - Борис Бабин
Путин не хочет обсуждать с Трампом тему оккупации Крыма
«Посмотрим!» - Трамп ответил о будущем России, а не Крыма: как возник фейк о признание Крыма частью территории РФ
Украина предупредила ирландскую Petrel Resources о недопустимости обустройства LNG-терминала в оккупированном Крыму
РФ под видом украинских националистов хотела сорвать показ крымскотатарского фильма в Киеве / Фото
Google считает Керченский мост украинским / Фото
Путин и Болтон договорились что в вопросе о российской аннексии Крыма они друг с другом не согласны