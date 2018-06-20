То есть фанаты футбольных баталий летят не напрямую из Москвы в Сочи или Саратов, а с пересадкой в оккупированном Крыму. То есть Москва-Симферополь-Сочи. И обратно так же.

Я вначале ничего в этом удивительного не видел – ну, не купили билеты они на прямой рейс вот и летят кривым. Но один знающий человек сказал мне: «Э-э! Думаешь, мы к чемпионату мира дополнительные рейсы не пустили бы?! Тут зри глубже», пишет Б.Азар для Аргументы Недели - Крым

И получалось по его словам, что выгодных идей две: трафик туристов в оккупированный Крым и ознакомление иностранцев с новостройкой – симферопольским аэровокзалом.

И я, случайно попав в аэропорт, закономерно увидел там футбольных болельщиков, пинающих от безделья посреди зоны ожидания мяч. И сэлфи, сэлфи, сэлфи, сэлфи! А потом загрузка в нероссийский сегмент Интернета положительных отзывов о Крыме. И все честно! Когда еще такая возможность бесплатного пиара аннексии Крыма подвернется?

«А они знают, что их на родине могут отчпокать за попадание в Крым, минуя Украину?», – спрашиваю собеседника, зная наверняка, что так оно и будет.

Он пожимает плечами и невнятно произносит что-то, что это уже совсем другая история.